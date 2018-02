Snowboard-Hammer! Dujmovits beendet Karriere

Drei Rennen als Abschiedsvorstellung

Ihr zweites Gold nach jenem in Sotschi hätte - so der Plan - freilich ihre Karriere krönen sollen. Dazu kam es nicht. Im Parallel-Riesenslalom war schon im Achtelfinale Endstation. "Ich bin einfach nicht ins Fahren gekommen", so die Rentnerin in spe: "Ich weiß aber, dass ich alles versucht habe und mir nichts vorwerfen kann. Herzlichen Dank an alle, die mich unterstützt haben." Die ausstehenden drei Saisonrennen im Weltcup werde sie noch absolvieren. "Meine Form stimmt trotz allem." Und zieht die Südburgenländerin einen Schlussstrich unter ihre Karriere.