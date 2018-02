Maier im Viererbob zur Halbzeit auf Platz acht

Maier schob sich von der 14. an die 8. Stelle und hofft nun am Sonntag in der Entscheidung ab 1.30 MEZ zumindest die Top 8 zu halten. Für Österreich zwei mit Markus Treichl, Ekemini Bassey, Marco Rangl und Markus Glück war hingegen mit schlechter Startnummer bei schlechter werdendem Eis nichts zu holen. Das Quartett blieb auf Platz 23 und wird es schwer haben, in die Top 20 für den vierten Lauf zu kommen.