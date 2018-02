4:2! RBS-Revanche bei Caps, Linz & KAC siegen

In Wien sahen die 5.700 Zuseher ein rasantes Spiel, in dem die Gäste von Beginn an frischer wirkten. Martin Stajnoch brachte die Salzburger in der neunten Minute in Überzahl in Führung. Kurz nach Beginn des zweiten Drittels erhöhte Robert Schremp zum 2:0 (24.). Die Capitals glichen beinahe postwendend innerhalb von 38 Sekunden aus. Brandon Buck und Taylor Vause brachten die Wiener zurück ins Spiel (28.,29.).