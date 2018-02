1989 & jetzt: Düsseldorf verliert nach 3:0-Führung

Die Erfolgsserie von Arminia Bielefeld in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga ist gerissen. Die zuvor in fünf Partien unbesiegten Arminen verloren am Freitagabend ihr Heimspiel überraschend mit 2:3 (1:0) gegen Dynamo Dresden und konnten damit nicht zum Tabellendritten Holstein Kiel aufschließen. Bielefeld fiel damit vorerst auf den sechsten Platz zurück, Dresden verbesserte sich auf Rang neun. Jahn Regensburg gewann indes eine schon verloren geglaubte Partie gegen Fortuna Düsseldorf 4:3.