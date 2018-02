Innsbruck top: 2:0 in Hartberg, BW Linz siegt

Ried brilliert nicht

In Ried lieferten die Hausherren einen durchwachsenen Einstand im neuen Jahr ab. Die Innviertler vergaben durch Thomas Fröschl zunächst gute Chancen, bissen sich am FAC aber vermehrt die Zähne aus. Die Gäste aus Wien-Floridsdorf standen defensiv stabil und setzten Nadelstiche. Nach einem torlosen Remis zur Pause gingen die Rieder in einer Drangphase dann aber doch in Führung. Julian Wießmeier traf per Foulelfmeter (58.) nach einem Vergehen an Seifedin Chabbi. Die Freude der auf den Aufstieg fixierten Hausherren währte dennoch nur kurz.