Italienerin (93) hilft Waisenkindern in Kenia

Auf dem Flughafen von Venedig gab es ein letztes Foto, dann trat Irma entschlossen ihre Reise nach Kenia an - mit Krückstock und kleinem Rollkoffer. Elisa Coltro, die Enkelin der 93-Jährigen, postete das Bild nun auf Facebook: "Sie wird nicht in ein Resort gehen, wo man Touristen Essen serviert, sondern in ein Waisenhaus. Ich zeige euch das, weil ich denke, dass wir alle ein wenig verrückt sein sollten, um zu leben und nicht nur zu überleben. Seht sie euch an. Wer hält sie auf? Ich liebe sie!"