Österreich unterlag Georgien in WM-Quali 64:78

Am Sonntag gegen Serbien

Am Sonntag (20.20 Uhr) geht es für die Österreicher ebenfalls im Multiversum zum Auftakt der Rückrunde in der Gruppe G gegen den Weltranglistendritten Serbien. Das Duell mit dem Vize-Welt- und -Europameister sowie Olympia-Silbermedaillengewinner von Rio de Janeiro ist mit an die 3.000 mehrheitlich Gäste-Fans so gut wie ausverkauft. Es gibt nur noch Stehplatz-Restkarten. In Belgrad setzte es für die ÖBV-Auswahl im November ein 64:85.