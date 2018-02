Streit um Mädchen endete mit Messerstich in Lunge

„Er hat angeblich meine Freundin sexuell belästigt, da bin ich ausgerastet“, erklärte der seit 2013 in Tirol lebende Afghane (28) gestern in gutem Deutsch am Innsbrucker Landesgericht. Dabei hatten der Angeklagte und das spätere Opfer zusammen „vorgeglüht“. „Er hat mir auch eine Tablette gegeben und mich ständig über meine Freundin ausgefragt“, schilderte der Asylwerber den an sich feuchtfröhlichen Abend. Doch als sich die Wege der beiden trennten und der 28-Jährige mit dem Bus zur Bogenmeile fuhr, soll der vermeintliche Nebenbuhler die große Liebe des Afghanen – wie dieser per Telefon erfuhr – belästigt haben.