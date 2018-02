FA leitet Verfahren gegen Pep Guardiola ein

Guardiola hat nun bis 5. März Zeit, seine Sicht der Dinge offenzulegen. Der Katalane hatte die Schleife sowohl in Premier-League-Spielen, als auch in der Champions League getragen. Er wurde im Dezember deshalb bereits verwarnt. Am vergangenen Montag trug Guardiola das Symbol bei der FA-Cup-Niederlage gegen Wigan dann erneut. Der Starcoach trat in der Vergangenheit immer wieder als Sympathisant der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung auf.