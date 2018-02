Texas: Todesstrafe in lebenslänglich umgewandelt

Praktisch in letzter Minute ist in den USA ein Todeskandidat seiner Hinrichtung entgangen. Der Gouverneur von Texas wandelte am Donnerstag die Todesstrafe des 38-jährigen Thomas Bartlett Withaker, der die Ermordung seiner gesamten Familie in Auftrag gegeben hatte, in lebenslange Haft um. Die Verschonung eines Todeskandidaten in Texas per Beschluss des Gouverneurs ist ein seltenes Vorkommnis. Zuletzt passierte dies in dem Bundesstaat vor zehn Jahren.