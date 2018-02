LIVE: Die Erste Liga startet ins heiße Frühjahr!

Es ist so weit: Die Erste Liga startet in ihr letztes Frühjahr im Zehner-Format! Bekanntlich wird im Sommer die Reform der zweiten Leistungsstufe im österreichischen Fußball umgesetzt, die neue 16er-Liga wird dann auch offiziell als "2. Liga" geführt. Den Aufstiegsaspiranten Ried, Wiener Neustadt, Wacker Innsbruck und Hartberg wäre es allerdings sehr recht, wenn sie dann nicht mehr dabei wären – das Ziel der nach dem Herbst vorne liegenden Klubs ist es wohl, den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Heute gibt’s dahingehend die ersten Hürden zu überwinden – bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesen Spielen!