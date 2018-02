US-Botschaft in Jerusalem als „größtes Geschenk“

Konkret sieht der Plan Washingtons so aus: Die neue Botschaft soll zunächst in einem Gebäudekomplex im Stadtteil Arnona angesiedelt werden, in dem sich bisher ein Konsulat befindet. Zunächst sollen US-Botschafter David Friedman und ein "kleines Team" von dort aus arbeiten. Ein Schild wird dort angebracht sein, das das Gebäude als Botschaft ausweist. Der größte Teil der Mitarbeiter der US-Vertretung in Tel Aviv werde zunächst weiterhin dort bleiben. Auch werde Botschafter David Friedmann aus Sicherheitsgründen im Norden Tel Avivs wohnen bleiben und zu seinem neuen Arbeitsplatz pendeln, sagte ein Regierungsvertreter. In einem zweiten Schritt solle dann ein sicheres Gelände gefunden werden, auf dem die neue Botschaft gebaut werden solle.