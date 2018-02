Schnee im Süden hält die Feuerwehren in Atem

Auch rundherum ging es für die Einsatzkräfte zur Sache: Die Feuerwehren rückten nach dem Rekord-Donnerstag (126 Unfall-Einsätze) am Freitag erneut an die 100-mal aus; Brennpunkte waren Graz-Umgebung, Deutschlandsberg, Feldbach, Leibnitz. Immerhin soll der Schneefall am Samstag abklingen. Dann ist erst einmal Durchschnaufen angesagt!