Berufs-EM-Teilnehmer mussten zum Fitnesstest

Bäckerin mit WorldSkills-Erfahrung

Weil Maxmilian Zehetmair vom Bundesheer nicht frei bekommen hatte, hatten nur sieben Starter beim Auftakt in Linz „Heimvorteil“: Benedikt Gabat, Dominic Sandberger, Maxmilian Schindlbauer, Christof Hinterleitner, Michael Kraml, Christian Buchegger und Julia Rumetshofer. Die Bäckerin vom Bio-Betrieb Stöcher in Bad Zell bringt schon Erfahrung mit, war sie doch auch schon bei den WorldSkills in Abu Dhabi mit dabei.