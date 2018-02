Urfahr ist um „Herzstück“ im Auerhahn reicher

Im Oktober eröffnete Gastronom René Weber das erste „Herzstück“ im Haidcenter, nun sein zweites im Gasthaus Auerhahn (l.) in der Freistädter Straße 228. Sonst betreibt er noch den Schiefen Apfelbaum, den Arkadenhof in der Taubenmarkt-Arkade und das Golfplatz-„Restaurant am Grün“ in Ansfelden.



In seinen "Herzstück"-Wirtshäusern will er Tradition mit Konzept verwirklichen. „Wir bieten regionale Küche wie zu Omas Zeiten im hippen 2018er Outfit. In jedem Herzstück mit einem anderen Augenmerk. Hier in Urfahr mit dem Fokus auf Mittagsmenüs“, so Weber. So wird im Auerhahn täglich Suppe plus Tagesgericht um günstige 6,90 Euro serviert.