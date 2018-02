„Meine Frau will nach Einbruch nicht alleine sein“

1200 Landsleute und ihre Familien werden jedes Jahr in OÖ zu Opfern von Einbrechern. Selten stehen sie, wie nun in Marchtrenk die Ehefrau des Star-DJs Andreas Witek, alias DJ TheWave, dem Täter gegenüber. Aber alle haben mit Folgen zu kämpfen, auch Sandra Witek: „Meine Frau will nicht mehr alleine daheim sein.“