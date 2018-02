Rapid hofft gegen LASK auf Ende der Negativserie

Deshalb liegt der LASK derzeit auch nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz unmittelbar hinter Rapid an der fünften Stelle. Ob der Aufsteiger aber tatsächlich schon das Niveau der Grün-Weißen erreicht hat, wird sich laut Djuricin erst zeigen. "Es sind noch 13 Runden zu spielen, da fließt noch sehr, sehr viel Wasser die Donau runter. Wenn wir alles geben und alle bei 100 Prozent sind, glaube ich, dass wir besser sind." Sollte dies aber nicht der Fall sein und eine Niederlage eingefahren werden, könnte Djuricin Ungemach drohen. "Wir kennen alle die Mechanismen im Fußball. So intelligent schätze ich mich ein, dass ich genau weiß, was los ist, wenn es morgen schiefgeht. Aber wenn ich mir deswegen Sorgen machen würde, wäre ich fehl am Platz – und Nervosität wäre jetzt der schlechteste Ratgeber", meinte der Coach.