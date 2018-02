60-jähriger Autolenker bei Zusammenstoß getötet

Zu einem tragischen Unfall kam es Freitag auf einem Kreuzungsbereich in Sierning im Bezirk Steyr-Land: Dort krachten zwei Autos zusammen, wobei für einen 60-Jährigen aus Aschach an der Steyr bereits jede Hilfe zu spät kam. Das andere Unfallopfer wurde ins Spital eingeliefert. Bei einem weiteren Drama in Kärnten wurde eine Familie aus OÖ mit ihren beiden Kindern verletzt.