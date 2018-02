Preisfischen in der Szene

Na Gott sei Dank bot sich unlängst bei der Preisverleihung in der Szene Salzburg genügend Gelegenheit sich für die Triumphe gegenseitig zu beweihräuchern. Dass allerdings ohne Fleiß kein Preis zu holen ist, darüber sind sich die kreativen Geister rund um Bazzoka, Brilliant Communications, Linie 3, Polak & Friends, Pixelart oder die Bluforce Group absolut einig! „Natürlich freut man sich über so eine Auszeichnung, zudem doch in jedem Kreativen auch eine kleine Diva steckt. Besonders schön finde ich allerdings, dass man in einer sonst eher konservativen Stadt auch mit außergewöhnlichen Ideen punkten kann“, so Christian Salic, der für das Pensionisten-Ticket des Verkehrsverbundes kurzerhand Udo Jürgens Hit „Ich war noch niemals in New York“ zu „Ich war noch niemals in Gastein, Großarl“ umdichtete. Auch für die Agentur Plenos rund um Peter Hofer ist der Preis Motivation. „Er bietet aber gleichzeitig auch die Möglichkeit seine fleißigen Mitarbeiter vor den Vorhang zu holen!“