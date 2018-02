St. Pölten will sich beim WAC „endlich belohnen“

"Für uns ist das einfach die nächste Partie, in der wir den Weg zurück in die Erfolgsspur finden wollen, in der es wieder in 90 Minuten um drei Punkte geht. Nicht mehr und nicht weniger", erklärte Lederer, dessen Team zuletzt sechs Niederlagen en suite anhäufte. "Dafür haben wir in der vergangenen Woche einmal mehr sehr hart und intensiv gearbeitet. Und dafür wollen wir uns endlich auch einmal belohnen."