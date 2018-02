Kreischberg half Gasser bei Olympia-Höhenflug

Der Stolz auf Gasser ist unüberhörbar: „Wir haben es ihr so gegönnt. Sie hat unglaublich intensiv trainiert.“ Am Kreischberg kann man das beurteilen, denn seit Weihnachten war Gasser ständig in der Region zu Gast. Der Grund ist 24 mal 60 Meter groß: ein Lande-Airbag, wie es ihn bis dahin lediglich in Mammoth Mountain (USA) gab. Bei der Galanacht des Sports im November deponierte Gasser bei ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel ihren Wunsch, nach dessen Zusage wurde der Kreischberg – als Boarder-Paradies bekannt – kontaktiert. Fussi: „Wir haben sofort ja gesagt!“