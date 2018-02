Mattersburg fährt mit breiter Brust zum SCR Altach

In Vorarlberg kommt es in der 24. Bundesliga-Runde zwischen dem SCR Altach und dem SV Mattersburg zu einem Duell zweier direkter Konkurrenten um die kleine Chance auf einen Europacup-Platz! Die Vorteile scheinen dabei klar bei den Burgenländern zu liegen. Denn während Altach 2018 erst einen Punkt holte, kommen die Gäste mit drei Siegen in Folge nach Vorarlberg - aber auch mit Personalsorgen.