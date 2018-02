Stoppt die Austria bei der Admira ihren Absturz?

In diesem Fall wäre wohl auch eine Trainer-Diskussion unvermeidlich, wobei sich Sportdirektor Franz Wohlfahrt im Vorfeld darum bemühte, vor allem die Kicker in die Pflicht zu nehmen. "Von jedem will ich die Gegenwehr gegen den Misserfolg, gegen eine Niederlage sehen. Das habe ich diese Woche in Einzel- und Gruppen-Gesprächen mit der Mannschaft klar besprochen. Ich bin guter Hoffnung, dass die Spieler es verstanden haben. Es könnte eine Wende zum Besseren bewirken", wurde der Ex-Goalie auf der Klub-Website zitiert. Der Druck vor dem Gastspiel in Maria Enzersdorf liege klar bei der Austria, gesteht Wohlfahrt. "Es ist die Frage, ob wir diese Situation nützen, mit einem Sieg den Anschluss schaffen können." Sollte dies nicht gelingen und tatsächlich der Europacup verpasst werden, wäre dies ein schwerer Schlag. "An diese Möglichkeit will ich gar nicht denken. Es ist allein aus wirtschaftlichen Gründen für alle enorm wichtig im Verein, da natürlich dabei zu sein. Und es ist bedeutend, dass das die Spieler wissen."