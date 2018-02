Schüsse vor Bank in Zürich: Zwei Tote

Vor einer Bank in Zürich sind am Freitag zwei Menschen erschossen worden. Laut Augenzeugen soll es sich um eine Beziehungstat gehandelt haben. Ein Mann soll zunächst eine Frau und anschließend sich selbst erschossen haben. Die Schweizer Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot an Polizei und Rettung vor Ort.