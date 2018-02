Grüne: Asylwerber in Lehre nicht mehr abschieben

Seit 2012 dürfen Betriebe in Österreich Asylwerber unter 25 Jahren ausbilden. Dies gilt allerdings nur für Mangelberufe, in denen es nicht genügend heimische Bewerber gibt. Doch der aufrechte Ausbildungsvertrag schützt nicht vor einem negativen Asylbescheid. Mehr als ein Drittel der 748 Asylwerber in Lehre hätten bereits einen negativen Bescheid in erster Instanz erhalten, so Anschober.