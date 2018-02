Mit 1 Jahr hatte sie keinen Namen, mit 15 Gold

Die halbe Welt lernt in diesen Tagen ihre Geschichte kennen: Sagitowa ist am 18. Mai 2002 in Ischewsk geboren, in einer kleinen Stadt 1200 Kilometer östlich von Moskau. Schon in ihrer Kindheit freundete sie sich mit dem Eis an, ihr Vater, der aus Tatarstan stammt, war Eishockey-Trainer.