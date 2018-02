„Vorstadtweiber“: Es geht weiter!

Und Zechner? Über ihre ORF-Zukunft wurde zuletzt viel spekuliert. War es eben erst die Landesintendanz in Wien, die ihr als Folgejob nachgesagt wurde, rief nun jemand das Landesstudio Steiermark auf den Plan. Doch in Anbetracht der Erfolge von "Vorstadtweibern" & Co. stellt man sich die Frage, ob man die Frau nicht einfach weitertun lassen sollte? Die Quoten irren ja bekanntlich nie.