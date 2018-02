Jesolo: Weißer Strand nach starkem Schneefall

Minus 20 Grad auf Österreichs Bergen

Auch in Österreich bahnt sich ab Sonntag eine extreme Kältewelle an. Wer gerade auf Skiurlaub ist und sich in höher gelegenen Gebieten des Landes befindet, sollte sich daher auf ein Gefühl wie im Tiefkühler einstellen. So sinken die Temperaturen in 2000 Metern Höhe auf minus 20 Grad.