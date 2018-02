Airbnb sagt Hotels und Reisefirmen den Kampf an

300 Millionen Gäste nächtigten via Airbnb

In den vergangenen zehn Jahren haben zusammengenommen 300 Millionen Gäste eine Übernachtung über die Plattform gebucht, sagte Chesky in San Francisco. Angefangen hatte es mit drei klammen Studenten, die ihre Miete nicht zahlen konnten. Sie legten in ihrem Wohnzimmer Luftmatratzen aus und boten Gästen billige Schlafgelegenheit an. Es funktionierte zur allgemeinen Überraschung. Überdimensionale Porträts der ersten drei Gäste hängen heute noch in der Firmenzentrale an der Brannan Street.