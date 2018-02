Mit Messer Bewaffneter überfiel Tankstelle

Die Angestellte (47) war gerade in einem Nebenraum, als der Räuber die Turmöl-Tankstelle betrat. Sie kam in den Verkaufsraum, um den Kunden zu bedienen. Doch dieser zielte mit einem Messer auf sie und forderte „Geld her!“ Der Mann drängte die völlig verängstigte Frau hinter das Verkaufspult und schlug ihr dabei mehrmals auf den Rücken. Das Opfer öffnete schließlich die Kassenlade. Der Mann schnappte sich die großen Scheine und steckte sie in seine Jacke. Danach flüchtete er.