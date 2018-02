„Cinderella-Gewicht“: Dünn sein um jeden Preis

Aus verschiedenen Gründen sind die meisten Frauen in Asien von zierlicherer Statur als jene in Europa. Um in Fernost also als schlank zu gelten, muss man schon förmlich dünn sein. Um das zu erreichen, halten sich die Frauen an die "Cinderella-Regel" - eine mathematische Formel, mithilfe derer man das persönliche "Cinderella-Gewicht" berechnen kann.