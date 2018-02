„Hunt: Showdown“ geht in die Early-Access-Phase

Nach einem geschlossenen Alphatest geht Cryteks neuer Mehrspieler-Shooter "Hunt: Showdown" in die offene Early-Access-Testphase auf Steam. Bei dem Spiel handelt es sich um eine kooperative Monsterjagd, bei der rivalisierende Teams gegeneinander antreten. Verschärft wird der Nervenkitzel dadurch, dass getötete Spieler dauerhaft tot sind, die Partie also nur mehr als Beobachter verfolgen können. Die Early-Access-Phase soll ein Jahr dauern, die finale Version soll also Anfang 2019 erscheinen.