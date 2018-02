Flachgau entwickelte sich zum Wähler-Hotspot

Durch den Bevölkerungszuwachs in Salzburg werden bei der kommenden Landtagswahl mehr Personen wahlberechtigt sein als je zuvor – konkret über 390.000. Kurios: Obwohl in der Landeshauptstadt am meisten Salzburger leben, sind im Flachgau die meisten Wähler zu Hause. Heißt: Die Stadt verliert an Stimmen-Boden