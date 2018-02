Trump will kein Verbot halb automatischer Waffen

Am Donnerstag hatte Trump in einem Treffen im Weißen Haus auch einen Zusammenhang zwischen gewalttätigen Videospielen und Attentaten hergestellt. Er höre oft, solche Spiele und auch Kinofilme formten die Gedanken junger Menschen, sagte er. "Vielleicht müssen wir etwas tun im Bezug auf das, was sie sehen." NRA-Sprecherin Dana Loesch sagte in Washington: "Viele in den Medien lieben Schulmassaker. Nicht die Tragödie, aber die Einschaltquoten. Weinende weiße Mütter sind Gold für die Quote."