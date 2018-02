Stephen Fry leidet an Prostatakrebs

Der britische Schauspielerin Stephen Fry ("V for Vendetta") hat in einem Youtube-Video über seinen Kampf gegen den Krebs gesprochen. In dem 12-minütigen Clip, den er auf seiner Webseite unter dem Titel "Etwas ziemlich Böses" veröffentlicht hat, sagt der 60-Jährige: "Die letzten zwei Monate habe ich mich in den Fängen eines ziemlich unwillkommenen und unerwarteten Abenteuers befunden."