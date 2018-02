Skihelm rettete dem fünfjährigen Luis das Leben

Aufatmen bei den Eltern des kleinen Luis aus Linz: Ihr fünfjähriger Knirps war beim Skitag auf dem Hochlecken in Neukirchen bei Altmünster mit voller Wucht mit dem Kopf gegen einen Baum am Pistenrand geprallt. Doch dank seines Helmes kam er beim Horror-Crash glimpflich davon. In OÖ gilt übrigens seit 2009 die Skihelm-Pflicht für Kinder bis 15 Jahre.