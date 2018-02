6 Monate allein überlebt: „Ferdl“ sucht Zuhause

Bis ins Ausland hat sich "Ferdls" Geschichte herumgesprochen: Ausgehungert, dehydriert und unterkühlt - so hat im Februar dieses Jahres eine Frau die Bartagame in einer verlassenen Wohnung in Graz zufällig unter einer Decke gefunden. Seit August letzten Jahres war das Tier nachweislich auf sich alleine gestellt.