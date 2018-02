Wut-Bloggerin: „Blogger werden Fernsehen ersetzen“

Am 24. Februar steigt in der Ottakringer Brauerei zum ersten Mal „Colours Of Life“, eines der größten Blogger-Festivals Österreichs. Star der Veranstaltung ist die britische Reise-„Wut-Influencerin“ Elle Darby, deren tränenreicher Clinch mit einem Hotel weltweit für Schlagzeilen sorgte. City4U traf sie vorab zum Interview: