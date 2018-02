„Schatz“ ist beliebtester Kosename der Wiener

Koseform ist keine Frage des Alters oder der Beziehungsdauer

„Spitznamen vergibt man an Menschen, die einem besonders am Herzen liegen und zu denen man ein ganz spezielles Vertrauensverhältnis hat“, so Caroline Erb, Psychologin bei Parship.at. „Oft entstehen Wortkreationen aufgrund individueller Assoziationen oder gemeinsamer Erlebnisse. Den Partner mit einem Kosenamen anzusprechen gibt einem das Gefühl von Vertrautheit, Nähe und Sicherheit.“ Viele Paare bewahren sich diese Besonderheit auch über Jahre oder sogar Jahrzehnte. So verwendet noch ein Viertel aller Paare, die bereits länger als 15 Jahre zusammen sind, ausnahmslos einen Kosenamen, um den Partner anzusprechen. Mehr als die Hälfte tut es zumindest hin und wieder.