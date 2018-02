Streit um Frischluft endet für Freundin im Spital

Kurz vor Mitternacht kam die 38-Jährige mit Gesichtsverletzungen, Würgemalen und einer blutenden Verletzung am Arm in eine Polizeiinspektion. Sie gab an, dass ihr Freund sie attackiert hatte. Zuvor hätten sie gemeinsam Alkohol konsumiert. Dass sie zum Lüften das Fenster öffnete, habe ihrem Freund nicht gepasst, weil ihm kalt war. Daraufhin habe er sie niedergeschlagen und - als sie bereits am Boden lag - getreten, gewürgt und mit dem Umbringen bedroht.