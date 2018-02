Arbeitsloser attackiert Bursch mit Elektroschocker

Offenbar aus Rache wegen einer Beleidigung auf Facebook hat ein 19-jähriger Pinzgauer einen 13-Jährigen in Zell am See mit einem Elektroschocker, der als Taschenlampe getarnt war, schwer verletzt. Das Opfer erlitt durch den Stromstoß Brandwunden am Oberschenkel. Zudem klagte der Verletzte am Mittwoch über Schmerzen am Rücken und über Herzrhythmusstörungen. Er wurde in einem Spital behandelt.