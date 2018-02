DiCaprio-Ex bekommt von Model-Lover nicht genug!

Diese beiden gehören zu den heißesten Paaren der Welt: "Sports Illustrated"-Model Nina Agdal und ihr Model-Boyfriend Jack Brinkley-Cook, Sohn von Modellegende Christie Brinkley. Beim Strandurlaub in Mexiko zeigte das Paar jetzt allen, wie verliebt es ist. Am Strand und beim Planschen im Ozean wurde geknutscht und gekuschelt, dass es nur so knisterte.