Montenegro: Angreifer hinterließ Abschiedsbrief

Der sechs Seiten lange Brief sei bei der Durchsuchung der Wohnung von Dalibor J. sichergestellt worden, hieß es. Laut der Tageszeitung "Pobjeda" hatte Dalibor J. in seinem Abschiedsbrief die Familie ersucht, "ihm wegen dessen, was er tun wird, zu verzeihen". Das Motiv für die Tat war am Freitag weiterhin unbekannt. Die Ermittlungen, in die sich auch FBI-Experten eingeschaltet haben, sollen klären, ob es sich um die Tat eines Einzelgängers oder um einen Terroranschlag gehandelt hat, schrieb das Internetportal "Analitika".