Fernpass: SPÖ will einen Bahntunnel

impuls will großen Tunnel

Und das meint Maria Zwölfer von impuls tirol: "Verkehrsexperten sind sich einig, dass der Scheiteltunnel bei starkem Verkehrsauffkommen Staus nicht verhindern kann, sondern gegebenenfalls sogar eine weitere Blockabfertigung notwendig macht. Sinn und Zweck einer strassenbaulichen Massnahme muss es aber sein, den bestehenden Verkehr zügig abzuwickeln um die Umweltbelastung durch stop-and go Verkehr hintanzuhalten, die Bevölkerung vor Lärm und Abgasen zu schützen und die freie Fahrt der AußerfernerInnen innerhalb ihres Bezirkes zu gewährleisten. All diese Forderungen erfüllt der Scheiteltunnel nicht, genausowenig wie jemand garantieren kann, dass das 7,5 Tonnen-Limit nach dem Bau desselben noch Bestand hat.Schon heute stellt das Tonnagelimit auf Grund großzügigster Ausnahmeregelungen, Briefkastenfirmen und laxe Kontrollen eine Placeboverordnung dar, die nicht verhindern kann, dass die Zahl der riesigen LKW auf der Fernpassstrecke jährlich stark steigt. Die Politik muss zur Kenntnis nehmen, dass seit der Fertigstellung der A7 die B179 eine Transitstrecke geworden ist , und diese Tatsache verlangt ein Gesamtverkehrskonzept, dass auch zukünftige Entwicklungen berücksichtigt.Die Topographie des Außerferns, die klimatischen Gegebenheiten durch die vorherrschende Nordstaulage, die zu ergiebigen Schneefällen und damit verbunden zu entsprechenden Lawienensituationen führen kann,verlangen nach einer großen Tunnellösung, wie sie der Gartnerwandtunnel oder der Wannecktunnel darstellen.Die Politik hat aus den Fehlern der Vergangenheit, wie sie am Katzenberg und im Zuge der Heiterwanger Umfahrung gemacht wurden,zu lernen und endlich ein zukunfttaugliches Verkehrskonzept in Angriff zu nehmen.Die Finanzierung ist eine Frage der Prioritäten, die von der Politik gesetzt werden muss.Es kann nicht sein, dass im Westen zwar eine hohe Wirtschaftsleistung erbracht wird, die Steuermittel aber vornehmlich in Straßeninfrastruktur im Osten abfließt!"