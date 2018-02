Falsche Körperwahrnehmung durch Snapchat-Filter

Jeder hat sie vermutlich schon benutzt und befunden, dass nicht nur das Foto an sich, sondern auch man selbst besser aussieht: Foto-Filter. Snapchat, Instagram oder direkt in der Foto-App - benutzt man sie, wirkt die Haut glatter und strahlender, die Lippen werden voller und bei manchen erscheinen sogar die Augen größer. Die westlichen Schönheitsstandards werden also perfekt bedient. Trotzdem: Bereits seit längerem gibt es Diskussionen, in wie weit diese Filter schlecht für das Selbstbewusstsein der Nutzer sein können.