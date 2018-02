„Immortal: Unchained“: Düsteres Sci-Fi-Rollenspiel

"Immortal: Unchained" will das "Dark Souls" der Science-Fiction-Rollenspiele werden. In dem Game des Entwicklerstudios Toadman Interactive verkörpert der Spieler einen Hightech-Krieger, quasi eine lebendigen Waffe, die nichts geringeres als die Apokalypse verhindern muss. Im Trailer zeigen die Entwickler, wie sich das Game am Ende spielen soll. Bis zur Veröffentlichung wird es aber noch eine Weile dauern: Im März startet zunächst die Alpha-Testphase, ein endgültiges Veröffentlichungsdatum steht noch aus.