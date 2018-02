Bub (5) stürzt aus drittem Stock in die Tiefe

Zu einem heldenhaften Einsatz ist es in Ägypten gekommen: Drei Polizisten hielten vor einem Bankgebäude in der Stadt Assiuit Wache, als sie einen fünfjährigen Buben bemerkten, der im dritten Stock an der Fassade hing und kurz davor war, abzustürzen. Doch die Männer zögerten nicht lange und reagierten blitzschnell.