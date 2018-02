Eheschließungen gingen 2017 leicht zurück

Bevor das Frühjahr startet, zeigen Hochzeitsmessen jetzt die neuesten Trends für den Bund des Lebens. Trotzdem gingen die Eheschließungen 2017 leicht zurück. In Wien trauten sich gleich um 6,6 Prozent weniger als noch 2016, wie aus Daten der Statistik Austria hervorgeht. Aber es gab auch Bundesländer, in denen öfters Ja gesagt wurde. So verzeichnete das Burgenland ein Plus von 5,6 Prozent, gefolgt von Kärnten.