Österreich kommt dem CL-Fixplatz immer näher

Bei allen Unwägbarkeiten steht zumindest fest, dass Österreichs Cupsieger 2019 erst in der Europa-League-Gruppenphase einsteigt - sofern nicht dem FC Basel ein Husarenstück gelingt oder die UEFA bei ihrer Access List eine Überraschung liefert. Fix ist auch, dass die Europacup-Saison 2019/20 so wie die kommende Spielzeit von fünf heimischen Klubs in Angriff genommen wird. Im Sommer spielen Österreichs Meister und Vizemeister in der Champions-League-Qualifikation, der Cupsieger sowie der Dritte und Vierte der Liga-Abschlusstabelle treten in der Europa-League-Qualifikation an. Sollte der Erste oder Zweite auch den Cup holen, geht das dritte Europa-League-Ticket an den Bundesliga-Fünften.