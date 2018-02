Schade! Biathlon-Staffel verlängert „Blechsträhne“

Damit ging die ÖOC-Staffel nach Silber 2010 und Bronze 2014 diesmal leer aus. Der nach einer internen Ausscheidung mit Trainerentscheid nominierte Tobias Eberhard machte seine Sache beim ersten Großereignis nach fast zweijähriger Pause gut, der Salzburger übergab als Achter (+40 Sek.). "Ich bin froh, dass ich es so solide absolviert habe. Ich konnte den Schaden in Grenzen halten", sagte Eberhard. Simon Eder gelang ein "Nuller" im Liegend-Anschlag - das schaffte später auch Landertinger - und nach nur einem Fehler stehend war der Saalfeldener schon Dritter. Nur 16,4 Sekunden fehlten ihm an seinem 35. Geburtstag auf Bronze. Doch das größte Geschenk, seine dritte Olympia-Staffel-Medaille nach 2010 und 2014, blieb ihm versagt. "Der Wind war brutal. Ich hätte nicht geglaubt, dass das so gut klappt am Schießstand. Ich habe Schuss für Schuss abgearbeitet und es ist Gott sei Dank aufgegangen."